КНДР похвасталась сверхкрупной реактивной системой

Северокорейские военные провели испытания сверхбольшой реактивной системы залпового огня.



В Северной Корее провели испытания сверхбольшой реактивной системы залпового огня (РСЗО), сообщает южнокорейское агентство Yonhap в среду, 11 сентября.

Отмечается, что на испытаниях присутствовал лидер страны Ким Чен Ын.



Эта система названа "сверхкрупной". Ее характеристики не указываются.



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