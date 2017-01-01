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КНДР похвасталась сверхкрупной реактивной системой

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Северокорейские военные провели испытания сверхбольшой реактивной системы залпового огня.
Ким Че Ын на фоне новой ракетной пусковой установки
Ким Че Ын на фоне новой ракетной пусковой установки
 
В Северной Корее провели испытания сверхбольшой реактивной системы залпового огня (РСЗО), сообщает южнокорейское агентство Yonhap в среду, 11 сентября.
 
Отмечается, что на испытаниях присутствовал лидер страны Ким Чен Ын.
 
Эта система названа "сверхкрупной". Ее характеристики не указываются.
 
Напомним, накануне Северная Корея запустила два неопознанных снаряда в сторону Японского моря. В августе в КНДР провели несколько пусков ракет малой дальности.

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Теги: Северная Корея, ракета, КНДР
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Источник: korrespondent.net

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