КНДР похвасталась сверхкрупной реактивной системой
Северокорейские военные провели испытания сверхбольшой реактивной системы залпового огня.
В Северной Корее провели испытания сверхбольшой реактивной системы залпового огня (РСЗО), сообщает южнокорейское агентство Yonhap в среду, 11 сентября.
Отмечается, что на испытаниях присутствовал лидер страны Ким Чен Ын.
Эта система названа "сверхкрупной". Ее характеристики не указываются.
Напомним, накануне Северная Корея запустила два неопознанных снаряда в сторону Японского моря. В августе в КНДР провели несколько пусков ракет малой дальности.
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