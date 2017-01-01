США продлили санкции за вмешательство в выборы

Дональд Трамп еще на год продлил режим санкций за иностранное вмешательство в выборы в США.



Ограничительные меры в отношении иностранных организаций и лиц, обвиняемых во вмешательстве в ход выборов в США, будут продлены еще на 12 месяцев, сообщает пресс-служба Белого дома в среду, 11 сентября.



Соответствующий указ подписал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.







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"Президент подписал распоряжение о продлении еще на один год действия исполнительного указа, предусматривающего применение односторонних санкций за вмешательство в ход американских выборов", – говорится в сообщении.

Напомним, 12 сентября 2018 года Трамп подписал указ о санкциях против иностранных граждан или компаний, обвиненных во вмешательстве в американские выборы. Санкции включают заморозку активов, ограничение доступа к финансовой системе США и запрет американцам на инвестиции в попавшие под эти меры компании.

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