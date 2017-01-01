США расширили антитеррористические санкции

Минфин США ввел санкции против 15 физических и юридических лиц, связанных с террористическими группировками.



США расширили санкции в отношении террористических и экстремистских организаций. Об этом заявил министр финансов США Стивен Мнучин.



"С помощью предоставленного президентским указом инструментария Минфин ввел санкции против 15 физических и юридических лиц, связанных с террористическими группировками", – сказал он во вторник, 10 сентября.







США и Иран признали армии друг друга террористами По словам госсекретаря Майка Помпео, президент США Дональд Трамп подписал соответствующий указ, видоизменив режим санкций, чтобы максимально расширить возможность их применения против террористов.



Напомним, в прошлом году власти США Напомним, в прошлом году власти США ввели санкции в отношении руководителей ливанского движения Хезболла.

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