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США расширили антитеррористические санкции

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Минфин США ввел санкции против 15 физических и юридических лиц, связанных с террористическими группировками.
Глава американского Минфина Стивен Мнучин
Глава американского Минфина Стивен Мнучин

США расширили санкции в отношении террористических и экстремистских организаций. Об этом заявил министр финансов США Стивен Мнучин.
 
"С помощью предоставленного президентским указом инструментария Минфин ввел санкции против 15 физических и юридических лиц, связанных с террористическими группировками", – сказал он во вторник, 10 сентября.
 
По словам госсекретаря Майка Помпео, президент США Дональд Трамп подписал соответствующий указ, видоизменив режим санкций, чтобы максимально расширить возможность их применения против террористов.

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Напомним, в прошлом году власти США ввели санкции в отношении руководителей ливанского движения Хезболла.

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Теги: США, Терроризм, экстремизм, санкции
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Источник: korrespondent.net

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