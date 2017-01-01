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Почти 500 тысяч домов под Токио остались без света из-за тайфуна

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Перебои с электричеством в префектуре Тиба произошли из-за масштабных разрывов линий электропередач.
На Японию обрушился мощный тайфун
На Японию обрушился мощный тайфун
Reuters (архив)

Более 460 тысяч домов в префектуре Тиба, которая соседствует с Токио, остаются без электричества после мощного тайфуна Факсай, сообщает энергетическая компания TEPCO.
 
Отмечается, что в течение 11 сентября не получится в полной мере восстановить электроснабжение.
 
Перебои с электричеством произошли из-за масштабных разрывов линий электропередач.

Напомним, тайфун Факсай в Японии унес жизни трех человек, а еще 40 получили различные травмы. Тем временем число жертв урагана Дориан на Багамских островах достигло 50 человек

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Теги: стихия, Японцы, тайфун, Токио
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Источник: korrespondent.net

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