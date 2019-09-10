На пост Болтона претендуют десять кандидатов – СМИ

Среди возможных претендентов на должность советника по нацбезопасности – спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.



Белый дом рассматривает десять кандидатов на замену помощнику президента США по нацбезопасности Джону Болтону, отправленному в отставку, сообщает телеканал

Белый дом рассматривает десять кандидатов на замену помощнику президента США по нацбезопасности Джону Болтону, отправленному в отставку, сообщает телеканал CNN

В частности, три источника в Белом доме заявили телеканалу, что в качестве возможного преемника Болтона рассматривается спецпредставитель Госдепартамента США по Ирану Брайан Хук.

Кроме того, называются кандидатуры бывшего первого заместителя Болтона, генерал-майора в отставке Рики Уэддела, а также спецпредставителя США по КНДР и специалиста по России Стивена Бигэна.

В списке возможных кандидатов также присутствуют специалист по нацбезопасности в аппарате Белого дома Роб Блэр, советник по нацбезопасности вице-президента США Кит Келлог, посол США в Германии Ричард Гренелл, посол в Нидерландах Пит Хокстра, генерал в отставке Джек Кин, экс-глава Совета национальной безопасности Белого дома Фред Флиц.

По некоторым данным, Трамп также рассматривает на данный пост полковника в отставке Дугласа Макгрегора, выступающего в качестве эксперта по нацбезопасности на телеканале Fox News.

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