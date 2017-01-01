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Израиль атаковал объекты ХАМАС в Газе

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Боевая авиация ЦАХАЛ обстреляла 15 целей на севере и в центре сектора Газа, ответив на обстрел.
Израиль атаковал объекты ХАМАС в секторе Газа
Израиль атаковал объекты ХАМАС в секторе Газа


Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по объектам группировки ХАМАС в секторе Газа. Это произошло в ответ на запуск из анклава по израильской территории двух ракет, сообщили в армейской пресс-службе.

Боевая авиация ЦАХАЛ обстреляла 15 целей на севере и в центре сектора Газа, в том числе заводы по производству оружия, ряд комплексов ВМС, а также наступательный тоннель, принадлежащий ХАМАС.

Ранее обе ракеты из сектора Газа были перехвачены системой ПРО Железный купол. Сирены воздушной тревоги сработали в израильских городах Ашдоде и Ашкелоне.

Сектор Газа: смертники подорвали трех палестинских полицейских

Напомним, ранее Израиль обстрелял юг Ливана в ответ на ракетную атаку в направлении военных объектов на севере страны.

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Теги: Израиль, сектор Газа, ХАМАС, авиаудар
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Источник: korrespondent.net

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