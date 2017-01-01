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В Иране женщина сожгла себя, потому что ее не пустили на стадион

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Женщину задержала охрана, ее обвиняли "в появлении на публике без хиджаба" и говорили, что она "одета как мужчина", был назначен суд. Она облила себя бензином и подожгла.
Женщина сожгла себя, потому что ее не пустили на стадион
Женщина сожгла себя, потому что ее не пустили на стадион
(архивное фото)

В Тегеране, Иран, 29-летнюю Сахар Ходаяри сожгла себя, когда ее не пустили на стадион, обвинили "в появлении на публике без хиджаба" и назначили суд. Об этом сообщает Amnesty International в среду, 11 сентября.

"Ей запретили входить, когда охранники стадиона обнаружили, что она женщина", - сказано в заявлении Amnesty.

Ходаяри предстала перед судом Тегерана на прошлой неделе, но тогда дело было отложено. Она облила себя бензином и подожгла. Она умерла в понедельник 9 сентября.

Запрет на посещение женщинами спортивных стадионов в Иране был введен вскоре после исламской революции 1979 года. Amnesty и Human Rights Watch призвали мировой футбольный руководящий орган FIFA отменить запрет.

"Трагический арест Сахар, заключение в тюрьму и попытка самоубийства подчеркивают необходимость прекращения Ираном запрета на посещение женщинами спортивных состязаний и настоятельную необходимость для таких регулирующих органов, как FIFA, обеспечивать соблюдение своих собственных правил в области прав человека", - говорится в заявлении HRW.

Сахар страдала от биполярного расстройства, и время, проведенное в тюрьме, ухудшило ее состояние, сообщила ее сестра.

Напомним, что ранее пенсионер устроил самосожжение перед прокуратурой Ужгорода.

Также сообщалось, что в Бердичеве мужчина совершил самоподжег на сессии горсовета.

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Теги: Иран, права женщин, Amnesty International, самосожжение
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Источник: korrespondent.net

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