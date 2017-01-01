Бизнесмен из США пожертвовал $2,5 млн Википедии

Пожертвование предназначено для защиты сайта от хакеров, которым ранее удавалось временно парализовать работу ресурса.

Предприниматель Крейг Ньюмарк перечислил Википедии 2,5 миллиона долларов на защиту от хакеров, которым ранее удалось кратковременно парализовать работу интернет-энциклопедии. Об этом сообщает Deutsche Welle в среду, 11 сентября.

Через несколько дней после того, как на Википедию была совершена мощная хакерская атака, руководство интернет-энциклопедии получило крупное пожертвование для принятия контрмер. Фонд медиа-предпринимателя Крейга Ньюмарка перечислил Википедии 2,5 миллиона долларов для помощи в защите платформы. Цель пожертвования также состоит в том, чтобы лучше защитить информацию о пользователях, заявила во вторник, 10 сентября, некоммерческая организация Wikimedia Foundation.

Ньюмарк в 1990-х годах основал сайт электронных объявлений Крейгслист (Craigslist), за счет которого и разбогател. Кроме того, Ньюмарк известен как меценат. Ранее он уже пожертвовал почти два миллиона долларов на проекты Википедии.

Неизвестные хакеры в прошлую пятницу парализовали работу Википедии при помощи DDOS-атак. Они продлились несколько часов. Через DDOS-атаки серверы выводятся из строя потоками бессмысленных запросов.

Напомним, что в конце июня в работе Википедии произошел сбой. Также сообщалось, что в Китае запретили Википедию.

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