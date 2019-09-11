"Украина против России": ЕСПЧ проведет слушание

Слушание в рамках дела против России по Крыму состоится 11 сентября. В феврале ЕСПЧ перенес слушания по делу на неопределенный срок.

ЕСПЧ проведет слушания в рамках дела против России по Крыму

Большая палата Европейского суда по правам человека начнет слушание по делу "Украина против России" по Крыму. Об этом сообщает Европейская правда в среду, 11 сентября.

Слушания начнутся в 9.15 утра.

Первоначальное заявление Украины было подано 13 марта 2014 года. Украины заявила, что с 27 февраля 2014 года Российская Федерация контролирует Автономную Республику Крым, которая является неотъемлемой частью Украины.

Украина ссылается на нарушение нескольких статей Конвенции о защите прав человека и основных свобод. В частности, правительство-заявитель утверждает, что существовала административная практика убийств украинских военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц, которую было возможно приписать Российской Федерации.

В феврале Европейский суд по правам человека принял решение о переносе на неопределенный срок публичных слушаний по делу. Об этом стало известно незадолго до февральского заседания, поэтому решение о таком переносе в столь короткое время было беспрецедентным.

Суд должен рассмотреть вопрос о том, осуществляла ли Россия фактический контроль территории Крыма еще до "юридического оформления" аннексии решением Госдумы РФ.

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