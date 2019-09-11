В Госдуме РФ назвали ТОП-6 "врагов России"

Российский политолог высказал свое мнение о возможном воссоединении Украины с временно оккупированным Донбассом.

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В ходе большого интервью пророссийскому пропагандисткому изданию одиозный депутат Государственной думы Российской Федерации Сергей Марков, являющийся также приближенным к Кремлю российским политологом, ответил на вопросы об Украине.

Об этом сообщает Replyua.net.

Отвечая на вопрос журналистов, может ли Сергей Марков назвать ТОП-5 “украинских военных преступников“, депутат Госдумы заявил: “Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, руководитель Министерства внутренних дел Арсен Аваков, экс-глава Генерального штаба ВСУ Муженко, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, а Пашинский и Парубий – люди, которые наиболее ответственные за террор 2014 года“. Пятый президент Украины Петр Порошенко в данный список не попал.

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Согласно словам Маркова, в отношении вышеуказанных лиц должно быть проведено тщательное расследование. Все они, по мнению россиянина, должны получить реальные очень большие тюремные сроки.

“Но до того времени, пока они остаются на свободе“, добавил Марков, “ни о каком воссоединении Донбасса с Украиной речи быть не может“.

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