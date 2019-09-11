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В Госдуме РФ назвали ТОП-6 "врагов России"

Комментариев: 8
Российский политолог высказал свое мнение о возможном воссоединении Украины с временно оккупированным Донбассом.
В российском перечне - Грицак, Аваков, Муженко, Турчинов, Пашинский и Парубий
В российском перечне - Грицак, Аваков, Муженко, Турчинов, Пашинский и Парубий
коллаж фото

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В ходе большого интервью пророссийскому пропагандисткому изданию одиозный депутат Государственной думы Российской Федерации Сергей Марков, являющийся также приближенным к Кремлю российским политологом, ответил на вопросы об Украине.

Об этом сообщает Replyua.net.

Отвечая на вопрос журналистов, может ли Сергей Марков назвать ТОП-5 “украинских военных преступников“, депутат Госдумы заявил: “Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, руководитель Министерства внутренних дел Арсен Аваков, экс-глава Генерального штаба ВСУ Муженко, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, а Пашинский и Парубий – люди, которые наиболее ответственные за террор 2014 года“. Пятый президент Украины Петр Порошенко в данный список не попал.

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Согласно словам Маркова, в отношении вышеуказанных лиц должно быть проведено тщательное расследование. Все они, по мнению россиянина, должны получить реальные очень большие тюремные сроки.

“Но до того времени, пока они остаются на свободе“, добавил Марков, “ни о каком воссоединении Донбасса с Украиной речи быть не может“.

Как сообщалось в российском Ижевске ученый совершил самосожжение - протестовал против русификации Удмуртии.

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Теги: Россия, политолог, Пашинский, Парубий, Аваков, Грицак, Муженко
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Комментариев (8)
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Мыкола    11.09.2019, 10:59
Оценка:  -1
Мыкола
Бросьте ! Мы все прекрасно знаем, кто организовал расстрел на майдане, кто сжег людей в Одессе, кто приказал бомбить Донбасс ! О каком единстве страны идет речь? С уколобостью пора заканчивать, пока еще есть государство Украина ! Иначе оно может просто исчезнуть !
Lyonya-Space    11.09.2019, 11:02
Оценка:  0
Lyonya-Space
Коляка, сменил маску?
А кто это "мы все прекрасно знаем"? - ты, да любимые тобою кисель/скабей/соловей TV?
Lyonya-Space    11.09.2019, 10:49
Оценка:  -1
Lyonya-Space
'.... в отношении вышеуказанных лиц должно быть проведено тщательное расследование. Все они, по мнению россиянина, должны получить реальные очень большие тюремные сроки"
По законодательству какой из стран? И гражданами какой страны они являются?
Lyonya-Space    11.09.2019, 10:55
Оценка:  -1
Lyonya-Space
Маразматики!
    11.09.2019, 10:33
Оценка:  +1
Маразм в Кацапии - визитная карточка нынешнего режима ставленника фсбэшников путлера!...
Huper!    11.09.2019, 10:31
Оценка:  +4
Huper!
Не понимаю почему они так пытаются торговаться донбассом. Мне он нафиг не надо, да кого не спрошу однозначно их не ждут. Я бы сказал что мне без них куда лучше. Пусть эту территорию сами кормят, обратно их не ждут
Зорян_и_Шкиряк    11.09.2019, 10:24
Оценка:  +6
Зорян_и_Шкиряк
Ага! А ещё американцы с примкнувшими к ним бандеровцами и мировой сионизм!..
На самом деле главный враг России - её собственная власть.
Lyonya-Space    11.09.2019, 10:45
Оценка:  0
Lyonya-Space
Не могу с Вами не согласиться! Редкий случай...
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