СМИ узнали, чем "агент" США занимался в Кремле
Бывший сотрудник Кремля Олег Смоленков, которого СМИ называют информатором ЦРУ в руководстве РФ, последние пять лет работал главным советником в аппарате помощника президента РФ Юрия Ушакова. Об этом пишут Ведомости со ссылкой на источник, близкий к спецслужбам.
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Источник издания указал, что ни во время работы в посольстве России в США, ни во время работы в управлении президента по внешней политике Смоленков не был допущен к секретным сведениям, но из разговоров с коллегами мог узнавать информацию, интересную спецслужбам США. Коллеги его считали исполнительным чиновником и хвалили.
По словам собеседника газеты, иногда Смоленков проявлял чрезмерное любопытство, которое не было похоже на простой интерес, но поскольку коллеги его знали не первый год, то в доверительных разговорах могли быть достаточно откровенны.
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По данным американских СМИ, этот информатор сейчас живет в США под своим именем и находится под госохраной. Он был важен спецслужбам в ходе расследования предполагаемого вмешательства России в президентские выборы 2016 года в США.
Ранее американские СМИ заявили, что ЦРУ в ходе спецоперации в 2017 году вывезло из России шпиона, который много лет работал в российском руководстве. По данным СМИ, информатором ЦРУ был Олег Смоленков, который в 2017 году пропал после выезда на отдых в Черногорию с семьей.
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