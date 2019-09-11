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СМИ узнали, чем "агент" США занимался в Кремле

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Смоленков работал главным советником в аппарате помощника президента РФ Ушакова, но доступа к секретной информации у него не было, пишут СМИ.
Смоленков проявлял чрезмерное любопытство, говорят его коллеги
Смоленков проявлял чрезмерное любопытство, говорят его коллеги
Getty Images

Бывший сотрудник Кремля Олег Смоленков, которого СМИ называют информатором ЦРУ в руководстве РФ, последние пять лет работал главным советником в аппарате помощника президента РФ Юрия Ушакова. Об этом пишут Ведомости со ссылкой на источник, близкий к спецслужбам.

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По его словам, в этой должности он мог иметь доступ к “чувствительной“ информации, в том числе от спецслужб.

Источник издания указал, что ни во время работы в посольстве России в США, ни во время работы в управлении президента по внешней политике Смоленков не был допущен к секретным сведениям, но из разговоров с коллегами мог узнавать информацию, интересную спецслужбам США. Коллеги его считали исполнительным чиновником и хвалили.

По словам собеседника газеты, иногда Смоленков проявлял чрезмерное любопытство, которое не было похоже на простой интерес, но поскольку коллеги его знали не первый год, то в доверительных разговорах могли быть достаточно откровенны.

По данным источников издания, информации о вмешательстве России в выборы в США у Смоленкова не было, но для ЦРУ он был ценен как сотрудничающий с этой спецслужбой чиновник администрации президента России, который говорит “то, что они так жаждут услышать“.

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По данным американских СМИ, этот информатор сейчас живет в США под своим именем и находится под госохраной. Он был важен спецслужбам в ходе расследования предполагаемого вмешательства России в президентские выборы 2016 года в США.

Ранее американские СМИ заявили, что ЦРУ в ходе спецоперации в 2017 году вывезло из России шпиона, который много лет работал в российском руководстве. По данным СМИ, информатором ЦРУ был Олег Смоленков, который в 2017 году пропал после выезда на отдых в Черногорию с семьей.

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Теги: Россия, США, шпионаж, шпионы США
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Lyonya-Space    11.09.2019, 10:51
Оценка:  0
Lyonya-Space
Всё очень просто, в бане Юрии Венедиктовичи по пьяни много болтают. А как известно, болтун - находка для шпиона!
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