СМИ узнали, чем "агент" США занимался в Кремле

Смоленков работал главным советником в аппарате помощника президента РФ Ушакова, но доступа к секретной информации у него не было, пишут СМИ.

Бывший сотрудник Кремля Олег Смоленков, которого СМИ называют информатором ЦРУ в руководстве РФ, последние пять лет работал главным советником в аппарате помощника президента РФ Юрия Ушакова. Об этом пишут Ведомости со ссылкой на источник, близкий к спецслужбам.

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По его словам, в этой должности он мог иметь доступ к “чувствительной“ информации, в том числе от спецслужб.

Источник издания указал, что ни во время работы в посольстве России в США, ни во время работы в управлении президента по внешней политике Смоленков не был допущен к секретным сведениям, но из разговоров с коллегами мог узнавать информацию, интересную спецслужбам США. Коллеги его считали исполнительным чиновником и хвалили.

По словам собеседника газеты, иногда Смоленков проявлял чрезмерное любопытство, которое не было похоже на простой интерес, но поскольку коллеги его знали не первый год, то в доверительных разговорах могли быть достаточно откровенны.

По данным источников издания, информации о вмешательстве России в выборы в США у Смоленкова не было, но для ЦРУ он был ценен как сотрудничающий с этой спецслужбой чиновник администрации президента России, который говорит “то, что они так жаждут услышать“. Читай также: В Кремле прокомментировали информацию о "шпионе" По данным американских СМИ, этот информатор сейчас живет в США под своим именем и находится под госохраной. Он был важен спецслужбам в ходе расследования предполагаемого вмешательства России в президентские выборы 2016 года в США.

Ранее американские СМИ заявили, что ЦРУ в ходе спецоперации в 2017 году вывезло из России шпиона, который много лет работал в российском руководстве. По данным СМИ, информатором ЦРУ был Олег Смоленков, который в 2017 году пропал после выезда на отдых в Черногорию с семьей.

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