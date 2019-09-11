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Везли 2 тонны кокаина: Во Франции приговорили 9 украинских моряков

Комментариев: 2
Также осужденные должны выплатить штраф 75 млн евро по требованию таможни.
Наркотики перевозились на судне Карибская пальма
Наркотики перевозились на судне Карибская пальма
FleetMon

Уголовный суд французского города Лилль приговорил девятерых украинских моряков к тюремным срокам – от 5 до 8 лет – по обвинению в перевозке крупной партии кокаина в 2015 году из Венесуэлы.

Об этом накануне сообщило издание Ouest France.

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“Приговор ожидался в течение четырех лет. В декабре 2015 года 2,3 тонны кокаина было изъято на грузовом судне, которое было задержано в Булонь-сюр-Мер. На борту находились девять украинских моряков, которые заверили, что перевезли этот огромный запас кокаина под угрозой“, – говорится в сообщении.

Суд также приговорил их совместно и по отдельности к штрафу в размере 75 млн евро по требованию таможни. Для всех осужденных, кроме одного, установлен пожизненный запрет на посещение Франции.

Командиры экипажа – грузинский капитан, а также гражданин Турции и еще один украинец позже должны предстать перед специальным судом присяжных.

Отмечается, что 11 декабря 2015 года патрульный катер обнаружил грузовое судно в очень плохом состоянии под молдавским флагом у берегов Па-де-Кале. По рации капитан корабля Карибская пальма (Carib Palm) сообщил французским властям, что он следовал из колумбийского города Картахены в польский город Гданьск на ремонт.

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Его попросили остановиться в порту Булонь-сюр-Мер. Во время проверки правоохранители нашли на корабле тайник, где было спрятано 2,3 тонны кокаина, чистота которого составляла, в среднем, 75%, а его цена при продаже – 75 млн евро, и 360 млн евро при перепродаже на европейском рынке.

Расследование специализированной межрегиональной юрисдикции установило, что судно находилось в столице доминиканской республики Санто-Доминго с сентября 2015 года. Затем оно отправилось в Картахену, а 16 ноября остановилось у побережья Венесуэлы, где было перегружено.

Ранее в этом году в Кабо-Верде арестовали 11 моряков из России. Полиция обнаружила на борту грузового судна Eser рекордную партию кокаина – 9,5 тонны. Экипаж подозревают в контрабанде наркотиков.

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Теги: Украина, наркотики, Франция, судно, корабль, моряки, кокаин
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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h_a_a_r_p    11.09.2019, 12:36
Оценка:  +1
h_a_a_r_p
они политзаключенные , скаклы срочно арестуйте 9 французов на обмен , по какой статье ? - да за сепаратизм.
Люблю_Украину    11.09.2019, 11:35
Оценка:  +5
Люблю_Украину
надеюсь что судьи уже на Миротворце?
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