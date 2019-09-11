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Нетаньяху обещает аннексировать часть палестинских земель

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Биньямин Нетаньяху заявил, что в случае победы на парламентских выборах аннексирует Западный берег реки Иордан.
Нетаньяху пообещал аннексировать Иорданскую долину после выборов
Нетаньяху пообещал аннексировать Иорданскую долину после выборов

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал, что аннексирует Иорданскую долину, если победит на предстоящих 17 сентября парламентских выборах. Об этом сообщает Deutsche Welle в среду, 11 сентября.

Израильский премьер подтвердил объявленное ранее намерение аннексировать построенные на Западном берегу Иордана еврейские поселения. По этому вопросу он пообещал действовать в координации с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.

Такие заявления Нетаньяху встретили резкую критику руководства палестинцев.

В ООН также предостерегли израильского премьера, что такие его шаги в случае переизбрания не будут иметь никакого "эффекта с точки зрения международного права". Об этом заявили в пресс-службе генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша.

Напомним, что ранее Нетаньяху уже делал подобное заявление - навыступлении перед школьниками в четь нового учебного года.

Также сообщалось, что Израиль атаковал объекты ХАМАС в Газе

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Теги: Израиль, Палестина, арабо-израильский конфликт, Нетаньяху
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Зорян_и_Шкиряк    11.09.2019, 13:22
Оценка:  +3
Зорян_и_Шкиряк
Ну тогда надо ждать санкций в отношении Израиля со стороны всего прогрессивного человечества, включая Украину. А то политика двойных стандартов получится!
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