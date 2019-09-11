Полиция Лондона: Наезд на Гонтареву - это несчастный случай

Британские копы уже сообщили предварительные результаты расследования.

Полиция британской столицы считает, что наезд на экс-главу Нацбанка Украины Валерию Гонтареву был случайность, а не покушением на убийство. Об этом сообщает theБабель со ссылкой на комментарий полиции.

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Лондонские полицейские провели расследование и сообщили о его результатах. В частности, удалось выяснить, что водитель автомобиля Монир Малик, который совершил наезд на экс-чиновницу, с места происшествия не скрылся. Он дождался скорую помощь и полицию. Его допросили, однако не задерживали, поскольку не обнаружили “никаких подозрительных обстоятельств” инцидента.

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Напомним, Гонтареву в Лондоне сбила машина. Экс-председателя Национального банка Украины Валерию Гонтареву в Лондоне сбил автомобиль, она получила серьезные травмы. У пострадавшей несколько переломов. Она заявляла в комментарии украинским СМИ, что это физическое давление на нее и реализация угроз.

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