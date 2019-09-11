В ЕСПЧ Украина и Россия разошлись во мнениях о дате начала российской оккупации Крыма

Украина считает, что РФ несет ответственность за все события после 27 февраля 2014 года, Россия говорит о 18 марта.

На слушаниях, проходящих в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге, Украина отстаивает позицию о том, что Россия де-факто контролирует Крым с 27 февраля 2014 года. Именно с этого дня вся ответственность за нарушения прав человека на полуострове должна ложиться на Кремль, - пишет “Европейская правда“.

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Аргументы, подтверждающие такую позицию, изложил британский юрист Бен Эммерсон, входящий в юридическую команду Украины.

В этот день российские силы открыто ворвались в Крым по воздуху, морю и по земле. Они блокировали и обездвижили украинские воинские части... В 4 утра российский спецназ штурмовал Верховный совет Крыма, а затем депутатов под дулами оружия привели в здание парламента, - напомнил он события 27 февраля 2014 года.

По мнению украинской юридической команды, на основании этих фактов ЕСПЧ должен признать “эффективный контроль“ РФ в Крыму и ее полную ответственность за события на полуострове.

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В свою очередь уполномоченный России при ЕСПЧ Михаил Галперин в ходе слушаний озвучил новую позицию касательно даты, с которой РФ признает за собой контроль над Крымом - 18 марта 2014 года (через два дня после “референдума“). До этого момента, по мнению российской стороны, всю ответственность за ситуацию с правами человека в Крыму несет Украина. Ранее позиция Москвы состояла в том, что Крым находился под ее контролем только с 21 марта.

При этом российский представитель не назвал причины, побудившие Россию изменить позицию по этой дате. Также Галперин умолчал, как именно, по мнению российской стороны, произошла смена украинской власти на российскую 18 марта 2014 года.

Напомним, в Страсбурге начались слушания по делу о том, когда Россия установила контроль над Крымом. Украина хочет доказать, что такой контроль де-факто начался еще до формальной аннексии.

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