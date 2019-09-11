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В ЕСПЧ Украина и Россия разошлись во мнениях о дате начала российской оккупации Крыма

Комментариев: 7
Украина считает, что РФ несет ответственность за все события после 27 февраля 2014 года, Россия говорит о 18 марта.
Зал заседаний ЕСПЧ
Зал заседаний ЕСПЧ
wikipedia.org

На слушаниях, проходящих в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге, Украина отстаивает позицию о том, что Россия де-факто контролирует Крым с 27 февраля 2014 года. Именно с этого дня вся ответственность за нарушения прав человека на полуострове должна ложиться на Кремль, - пишет “Европейская правда“.

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Аргументы, подтверждающие такую позицию, изложил британский юрист Бен Эммерсон, входящий в юридическую команду Украины.

В этот день российские силы открыто ворвались в Крым по воздуху, морю и по земле. Они блокировали и обездвижили украинские воинские части... В 4 утра российский спецназ штурмовал Верховный совет Крыма, а затем депутатов под дулами оружия привели в здание парламента, - напомнил он события 27 февраля 2014 года.

По мнению украинской юридической команды, на основании этих фактов ЕСПЧ должен признать “эффективный контроль“ РФ в Крыму и ее полную ответственность за события на полуострове.

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В свою очередь уполномоченный России при ЕСПЧ Михаил Галперин в ходе слушаний озвучил новую позицию касательно даты, с которой РФ признает за собой контроль над Крымом - 18 марта 2014 года (через два дня после “референдума“). До этого момента, по мнению российской стороны, всю ответственность за ситуацию с правами человека в Крыму несет Украина. Ранее позиция Москвы состояла в том, что Крым находился под ее контролем только с 21 марта.

При этом российский представитель не назвал причины, побудившие Россию изменить позицию по этой дате. Также Галперин умолчал, как именно, по мнению российской стороны, произошла смена украинской власти на российскую 18 марта 2014 года.

Напомним, в Страсбурге начались слушания по делу о том, когда Россия установила контроль над Крымом. Украина хочет доказать, что такой контроль де-факто начался еще до формальной аннексии.

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Теги: ЕСПЧ, аннексия Крыма, Страсбург, права человека
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Комментариев (7)
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Зорян_и_Шкиряк    11.09.2019, 14:08
Оценка:  +1
Зорян_и_Шкиряк
Они всё равно не отдадут Крым. Просто не признают решение Суда если оно будет не в пользу РФ. И прекратят сотрудничество с ним. Выход из правового поля СПЧ для РФ даже выгоден в какой-то мере - можно будет беспределить внутри страны уже по-взрослому.
Сеемма    11.09.2019, 13:39
Оценка:  -1
Сеемма
Чей Крым уже не рассматривается? Расхождение только в датах?
Coюзник    11.09.2019, 13:42
Оценка:  -1
Coюзник
Речь в датах начала окупации ... вопрос о принадлежности не стоит.
Coюзник    11.09.2019, 13:43
Оценка:  -1
Coюзник
Могу перефразировать ... следователя интерисует дата кражи
Люблю_Украину    11.09.2019, 13:35
Оценка:  -2
Люблю_Украину
стадия торга, значит и"принятие" неизбежного не за горами)
WTF2wtf    11.09.2019, 13:44
Оценка:  -2
WTF2wtf
Тут только разбирательство по нарушению прав человека в Крыму ... суды по нанесенному ущербу и всему остальному еще впереди.
WTF2wtf    11.09.2019, 13:45
Оценка:  -2
WTF2wtf
"Торг" - это только в набросах самих оккупантов и их ботов
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