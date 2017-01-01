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В Турции погибли 10 человек в ДТП с участием микроавтобуса

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Микроавтобус перевозил местных жителей, в том числе и школьников, в город Хизан. Среди погибших – шесть детей.
Микроавтобус перевернулся в районе населенного пункта Калканлы
Микроавтобус перевернулся в районе населенного пункта Калканлы
NTV

Десять человек погибли и семь получили ранения при аварии микроавтобуса в турецкой провинции Битлис. Об этом в среду, 11 сентября, сообщает Hurriyet со ссылкой на губернатора провинции Октая Кагатая.

"В районе населенного пункта Калканлы перевернулся микроавтобус, погибли 10 человек, семеро ранены", – сказал он.

По сообщению телеканала NTV, микроавтобус перевозил местных сельских жителей, в том числе и школьников, в близлежащий город Хизан. Среди погибших – шестеро детей.

Пострадавшие доставлены в местные больницы.

Cмотрите фотогалерею: В Турции погибли 10 человек в ДТП с участием микроавтобуса

Напомним, в августе в Турции в ДТП попал автобус с туристами. Тогда пострадали 12 человек, один из которых – гражданин Нидерландов – скончался.

Ранее в Турции произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, следовавшим по маршруту Аксарай-Анкара. Тогда в аварии пострадал 41 человек.

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Теги: ДТП, дети, Турция, фото, авария, погибли, пострадавшие, погибшие, микроавтобус
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Источник: korrespondent.net

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