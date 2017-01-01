Польша готова обучать украинских дипломатов и политиков

Дипломатический опыт, накопленный Польшей на пути в ЕС и НАТО, пригодится и Украине – говорят в польском МИДе.

МИД Польши готов обучать украинских дипломатов и политиков, передавая им свой опыт, полученный на пути европейской и евроатлантической интеграции. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович на торжествах по случаю присвоения дипломатических рангов польским дипломатам, в которых приняла участие делегация Дипломатической академии МИД Украины, сообщает Укринформ.

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Главный польский дипломат подчеркнул, что Польша накопила значительный дипломатический опыт в период своей трансформации и подготовки к членству в ЕС и НАТО. Этим опытом она готова делиться не только с дипломатами, но также и с политиками или чиновниками, которые занимаются политической деятельностью.

Мы предложили обучение представителей новой украинской элиты в Дипломатической академии в виде подготовительных курсов, необходимых для их политической жизни в своей стране, - заявил Чапутович. Читай также: В Варшаве задержаны трое украинцев за подготовку теракта

Знакомство с политической системой и системой государственной службы Польши помогло бы украинским политикам и дипломатам на лучшем уровне представлять свою страну. В свое время, перед вступлением Польши в ЕС и НАТО, польские чиновники точно так же проходили обучение за рубежом.

Напомним, Польша назвала незаконными российские выборы в Крыму. Как и саму оккупацию Крыма в 2014 году, все действия россиян на полуострове поляки считают нарушением международного права.

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