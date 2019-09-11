Меркель больше не считает США "автоматическим защитником" Европы

Европейцам нужно прикладывать больше усилий для обеспечения собственной безопасности, считает канцлер ФРГ.

Ангела Меркель заявила о различии во мнениях с США

США больше не будут автоматически защищать Европу, и ей нужно прикладывать больше усилий для обеспечения собственной безопасности. Об этом сказала канцлер Германии Ангела Меркель на дебатах в Бундестаге по федеральному бюджету на 2020 год, сообщает ТАСС в среду, 11 сентября.

По словам Меркель, США являются сверхдержавой "как в военном, так и экономическом отношении".

"Европа связана ценностями с этой сверхдержавой, несмотря на все различия во мнениях. Существует много общего, но больше нет автоматизма в том, что они, как во время холодной войны, будут играть роль защитника Европы, – сказала Меркель – Здесь нужен более значительный вклад Европы".

Канцлер подчеркнула, что эти дебаты по бюджету "проходят во времена серьезных изменений и смещения сил в мире".

Напомним, президент США Дональд Трамп грозил выйти из НАТО, если европейские правительства, особенно Германия, не увеличат расходы на оборону.

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