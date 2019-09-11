Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Меркель больше не считает США "автоматическим защитником" Европы

Комментариев: 1
Европейцам нужно прикладывать больше усилий для обеспечения собственной безопасности, считает канцлер ФРГ.
Ангела Меркель заявила о различии во мнениях с США
Ангела Меркель заявила о различии во мнениях с США

США больше не будут автоматически защищать Европу, и ей нужно прикладывать больше усилий для обеспечения собственной безопасности. Об этом сказала канцлер Германии Ангела Меркель на дебатах в Бундестаге по федеральному бюджету на 2020 год, сообщает ТАСС в среду, 11 сентября.

 
По словам Меркель, США являются сверхдержавой "как в военном, так и экономическом отношении".

"Европа связана ценностями с этой сверхдержавой, несмотря на все различия во мнениях. Существует много общего, но больше нет автоматизма в том, что они, как во время холодной войны, будут играть роль защитника Европы, – сказала Меркель – Здесь нужен более значительный вклад Европы".

Канцлер подчеркнула, что эти дебаты по бюджету "проходят во времена серьезных изменений и смещения сил в мире".

Напомним, президент США Дональд Трамп грозил выйти из НАТО, если европейские правительства, особенно Германия, не увеличат расходы на оборону.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Европа, США, Германия, Меркель, ФРГ, Ангела Меркель, канцлер Германии
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Зорян_и_Шкиряк    11.09.2019, 14:05
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
Опа! Комерс хочет выскочить из-под крыши. А ведь всего-то просили долю малую - 2% ВВП. Может быть немцам стоит заключить договор крышевания с Украиной за 0,01% ВВП ФРГ?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь