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В США поезд сошел с рельсов и загорелся

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Один из вагонов перевозил легковоспламеняющуюся жидкость метилизобутилкетон, которая применяется как растворитель.
Авария произошла рядом с населенным пунктом Дюпо
Авария произошла рядом с населенным пунктом Дюпо
KMOV

В американском штате Иллинойс товарный поезд сошел с рельсов и загорелся. Об этом во вторник, 10 сентября, сообщило издание New York Post со ссылкой на железнодорожную компанию Union Pacific.

Авария произошла рядом с населенным пунктом Дюпо. С рельсов сошло не менее 14 вагонов. При этом один из них перевозил легковоспламеняющуюся жидкость метилизобутилкетон, которая применяется как растворитель.

Полиция в связи с произошедшей катастрофой эвакуировала сотрудников и учеников близлежащих школ.

По предварительным данным, пострадавших в результате ЧП нет. Причины инцидента выясняются.

Находящийся в цистернах пропан относится ко второму классу опасных веществ. Рядом с местом аварии находятся жилые дома.

Cмотрите фотогалерею: В США поезд сошел с рельсов и загорелся

Накануне на подъездном пути станции Измаил сошли с рельсов две цистерны со сжиженным газом. Рядом с местом аварии находились жилые дома. Никто не пострадал.

Также под Днепром на ходу загорелась электричка. Пассажиры прыгали из вагонов, не дожидались остановки состава.

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Теги: США, Поезд, видео, фото, пожар, пожарные, поезда, железная дорога
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Источник: korrespondent.net

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