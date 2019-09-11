Украинские десантники прибыли на учения в Германию

Украинцы будут отрабатывать взаимодействие с коллегами из 13 стран мира.

Украинские десантники отработают взаимодействие с партнерами из НАТО Фото Минобороны

10 сентября на американскую базу JMRC в Германии прибыли военнослужащие 13-го отдельного десантно-штурмового батальона 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады и подразделение боевого обеспечения десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба Командования Десантно-штурмовых войск ВСУ.

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В течение месяца на военном полигоне возле городка Hohenfels украинские десантники будут участвовать в ежегодных многонациональных учениях “Saber Junction - 2019“, проводящихся командованием Сухопутных войск Вооруженных Сил США в Европе. Всего в учениях примут участие 8 тыс. военнослужащих и более 900 единиц военной техники из 13 стран мира.

Напомним, украинские морпехи отправились на учения в Румынию. Планируется отработка совместных действий в составе многонациональной батальонной группы сил Черноморского региона.

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