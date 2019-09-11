В США потерпел крушение грузовой самолет

Перевозивший автомобильные детали самолет разбился недалеко от аэропорта. На борту было два человека.

Недалеко от аэропорта города Толидо в американском штате Огайо разбился грузовой самолет c автомобильными деталями на борту, сообщает телеканал WTVG в среду, 11 сентября. На борту самолета было два человека, их судьба пока неизвестна. После падения самолет полностью загорелся, его потушили. По словам сотрудников безопасности аэропорта, до крушения они не получали сигнала бедствия от экипажа самолета. JUST IN: New video of the cargo plane crash in Toledo, plane burst into flames after hitting two trucks in a parking lot.

What we know: https://t.co/gOfFSjuXWw pic.twitter.com/YMXDKxidNP — WPEC CBS12 News (@CBS12) September 11, 2019 Ранее в штате Невада разбился легкомоторный самолет , в результате чего два человека погибли и еще трое пострадали. Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Корреспондент