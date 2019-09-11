Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В США потерпел крушение грузовой самолет

Комментариев: 0
Перевозивший автомобильные детали самолет разбился недалеко от аэропорта. На борту было два человека.
Недалеко от аэропорта города Толидо в американском штате Огайо разбился грузовой самолет c автомобильными деталями на борту, сообщает телеканал WTVG в среду, 11 сентября.
 
 
На борту самолета было два человека, их судьба пока неизвестна.
 
После падения самолет полностью загорелся, его потушили.
 
По словам сотрудников безопасности аэропорта, до крушения они не получали сигнала бедствия от экипажа самолета.
 
 
Ранее в штате Невада разбился легкомоторный самолет, в результате чего два человека погибли и еще трое пострадали.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: авиакатастрофа, США, самолет
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь