В Нидерландах открылось первое почетное консульство Украины

Учреждение будет развивать торговые связи Украины с южной частью Нидерландов.

В Нидерландах торжественно открыли почетное консульство Украины, которое будет действовать в городе Ден Бош. Об этом пишет “Укринформ“.

Читай также: Польша готова обучать украинских дипломатов и политиков

В церемонии открытия приняли участие посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов, почетный консул Украины в Королевстве Нидерланды Карел Бургер Дирвен и консул посольства Украины в Нидерландах Юрий Карпук.

Впервые Украина открывает почетное консульство в Нидерландах. Конечно, уже около 20 лет у нас здесь действует посольство, консульское подразделение, но для того, чтобы более мощно, качественно развивать экономические отношения, инвестиционное сотрудничество со страной и отдельными регионами нужно расширять присутствие, - заявил посол Украины.

Почетный консул Карел Бургер Дирвен будет отвечать за три провинции — Северный Брабант, Лимбург и Зеландия.

Читай также: Маасикас официально начал работу посла ЕС в Украине

Для справки. В отличие от посольства и генерального консульства, почетное консульство не занимается дипломатическими и визовыми вопросами. Его задача – налаживать торгово-экономические связи между страной, которую представляет почетное консульство, и тем регионом страны, в котором оно фактически находится. Почетным консулом также обычно является представитель местной региональной бизнес-элиты, а не гражданин страны, которую представляет консульство.

Напомним, выданного России боевика Цемаха в Нидерландах переквалифицировали из свидетелей в подозреваемые по делу MH17. Настойчивые требования его выдачи со стороны РФ – явное свидетельство его причастности к делу, считают там.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.