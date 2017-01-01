В США мужчина ранил ножом шесть человек

Приехавшие на вызов полицейские обнаружили много раненых людей. Надавшего, по данным СМИ, задержали.

Мужчина с ножом напал на людей goloskarpat.info

По меньшей мере шесть человек с ножевыми ранениями поступили в среду, 11 сентября, в больницу американского города Таллахасси во Флориде, сообщает NBC.

"Медики проводят осмотр пострадавших", - сказали телекомпании в больнице.

Управление городской полиции сообщило в Twitter, что наряд блюстителей порядка выехал по вызову на место предполагаемой поножовщины около 08:37 по местному времени (15:37 по Киеву).

"По прибытии полицейские обнаружили множество раненых, которым была обеспечена медицинская помощь", - говорится в сообщении полиции. Следственные мероприятия поручены отделу насильственных преступлений.

По данным NBC, подозреваемый в нападении с применением холодного оружия задержан.

Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина получил три удара ножом за замечание.

А в Гонконге мужчина с ножом напал на людей в пешеходном туннеле. Трое людей получили ранения.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet