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Трамп: Болтон совершил очень крупные ошибки

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Американский лидер прокомментировал отставку своего советника по национальной безопасности.
Джон Болтон
Джон Болтон
 
Президент США Дональд Трамп завил, что его уволенный советник Джон Болтон совершал крупные ошибки и не находил общего языка с важными людьми в Белом доме. Об этом американский лидер рассказал журналистам 11 сентября, пишет ТАСС.
 
По словам Трампа, Болтон не ладил с другими сотрудниками администрации и "совершил некоторые очень крупные ошибки".
 
"У меня на самом деле были очень хорошие отношения с ним (Болтоном), но он не находил общего языка с людьми в администрации, которых я считаю очень важными", - подчеркнул президент США.
 
Кроме того, он критически оценил проведенное Болтоном сравнение между усилиями по денуклеаризации КНДР и "ливийской моделью", которое разозлило северокорейского лидера Ким Чен Ына перед прошлогодним саммитом.
 
Также Трамп указал на разногласия с Болтоном по подходу к ситуации в Венесуэле.
 
"Я не был согласен с Джоном Болтоном в том, что касается его позиции по Венесуэле. Я думаю, что он занимал неприемлемую позицию, и полагаю, что я оказался прав", - отметил американский лидер.
 
Он уточнил, что рассматривает пять кандидатур на должность нового помощника по национальной безопасности.
 
Напомним, 10 сентября Трамп сообщил, что отправил Болтона в отставку.
 
При этом сам бывший советник утверждает, что увольнение было его собственной инициативой.

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Теги: советник, Трамп, Болтон, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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