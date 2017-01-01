В США намерены сильно ограничить продажу вейпов

Из магазинов изымут курительные смеси с мятными и ментоловыми ароматами, а также с ароматом конфет, жвачки, фруктов и алкоголя.

Власти США намерены в значительной степени ограничить продажу в стране электронных сигарет с ароматическими добавками - вейпов. Об этом в среду, 11 сентября, сообщил журналистам американский министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар.

По его словам, ведется работа над документом, согласно которому из магазинов должны будут быть изъяты курительные смеси "с мятными и ментоловыми ароматами, а также с ароматом конфет, жвачки, фруктов и алкоголя".

Запрет не затронет только электронные сигареты со вкусом обычного табака.

После вступления инициативы в силу производители ароматизированных смесей должны будут обращаться в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), которое после проведения проверки сможет одобрить возвращение того или иного продукта на рынок.

Как отметил министр, на разработку документа у FDA уйдет еще несколько недель, через месяц после этого он вступит в силу.

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