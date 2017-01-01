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ВВС Израиля атаковали объекты ХАМАС в Газе

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Удар был нанесен в ответ на ракетные обстрелы территории еврейского государства, совершенные вечером 11 сентября.
Израильский истребитель F-15
Израильский истребитель F-15
 
Израильские истребители в четверг, 12 сентября, нанесли удары по нескольким военным объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы территории Израиля. Об этом сообщила армейская пресс-служба.
 
Отмечается, что 11 сентября из сектора Газа были выпущены три ракеты по Израилю.
 
В ответ истребители и беспилотники Армии обороны Израиля поразили несколько террористических целей ХАМАС в северной части анклава.
 
"Армия Израиля продолжит пресекать любые попытки причинить вред израильским гражданским лицам и возлагает на ХАМАС ответственность за все события, происходящие в секторе Газа", - подчеркивается в заявлении военных.
 
Ранее в среду израильский танк атаковал два военных поста ХАМАС в северной части сектора Газа.
 
Напомним, обмены ударами между палестинскими радикалами в секторе Газа и израильскими военными продолжаются третий день.
 
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что аннексирует Иорданскую долину, если победит на предстоящих парламентских выборах.

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Теги: Израиль, сектор Газа, Палестина, ХАМАС, ВВС Израиля
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Источник: korrespondent.net

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