ВВС Израиля атаковали объекты ХАМАС в Газе

Удар был нанесен в ответ на ракетные обстрелы территории еврейского государства, совершенные вечером 11 сентября.

Израильские истребители в четверг, 12 сентября, нанесли удары по нескольким военным объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы территории Израиля. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

Отмечается, что 11 сентября из сектора Газа были выпущены три ракеты по Израилю.

В ответ истребители и беспилотники Армии обороны Израиля поразили несколько террористических целей ХАМАС в северной части анклава.

"Армия Израиля продолжит пресекать любые попытки причинить вред израильским гражданским лицам и возлагает на ХАМАС ответственность за все события, происходящие в секторе Газа", - подчеркивается в заявлении военных.

Напомним, обмены ударами между палестинскими радикалами в секторе Газа и израильскими военными продолжаются третий день.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что аннексирует Иорданскую долину , если победит на предстоящих парламентских выборах.

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