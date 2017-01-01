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Трамп отложил повышение пошлин на товары из Китая

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Вашингтон пошел на уступки по просьбе Пекина. Вступление в силу новых мер перенесли на 15 октября.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп

Американские власти согласились на две недели отложить повышение пошлин на товары из Китая стоимостью 250 миллиардов долларов. Об этом 11 сентября сообщил в Twitter президент США Дональд Трамп.

"По просьбе вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ, а также в связи с тем, что 1 октября КНР будет отмечать 70-ю годовщину своего основания, мы согласились в качестве жеста доброй воли перенести повышение с 25% до 30% пошлин на продукцию стоимостью 250 миллиардов долларов с 1 на 15 октября", - написал американский лидер.
 
Ранее сообщалось, что Китай решил снять дополнительные пошлины в 25% на 16 категорий товаров из США и Канады с 17 сентября.
 
Напомним, 23 августа Трамп объявил, что с 1 сентября пошлины на китайские товары общей стоимостью 300 миллиардов долларов увеличатся с 10 до 15%, а с 1 октября пошлины на товары общей стоимостью 250 миллиардов долларов вырастут с 25 до 30%.
 
Все это он объяснил решением Китая ввести пошлины на ввоз американских товаров на общую сумму 75 миллиардов долларов.
 
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Теги: США, Китай, Пошлины, Трамп, Дональд Трамп, Торговая война
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Источник: korrespondent.net

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