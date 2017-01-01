Трампу разрешили отказывать в убежище мигрантам
Иностранцы, которые прибыли в США через третьи страны и не обращались к их властям, не смогут рассчитывать на убежище.
Верховный суд США разрешил администрации президента Дональда Трампа отказывать в убежище мигрантам, которые прибыли через третьи страны и не запросили сначала убежища у них. Об этом в четверг, 12 сентября, сообщило агентство Associated Press.
Своим решением Верховный суд отменил решения нескольких судов нижестоящей инстанции в ряде штатов на границе с Мексикой, где ранее заблокировали применение норм новой миграционной политики.
Новые правила подразумевают, что мигранты из Гондураса, Гватемалы и других стран региона не смогут рассчитывать на убежище в США до тех пор, пока не обратятся за ним к властям Мексики и не получат от них отказ.
При этом ограничения не распространяются на иностранцев, доставленных в США против их воли.
Агентство подчеркнуло, что это решение позволяет отказать в убежище практически всем мигрантам, прибывающим в США из Африки, Азии и Южной Америки из-за бедности и насилия на родине.
Американский лидер назвал решение суда "большой победой".
Ранее сообщалось, что в США больше иммигрантов, чем в любой другой стране мира.
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