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Трампу разрешили отказывать в убежище мигрантам

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Иностранцы, которые прибыли в США через третьи страны и не обращались к их властям, не смогут рассчитывать на убежище.
Мигранты из Гватемалы
Мигранты из Гватемалы
 
Верховный суд США разрешил администрации президента Дональда Трампа отказывать в убежище мигрантам, которые прибыли через третьи страны и не запросили сначала убежища у них. Об этом в четверг, 12 сентября, сообщило агентство Associated Press.
 
Своим решением Верховный суд отменил решения нескольких судов нижестоящей инстанции в ряде штатов на границе с Мексикой, где ранее заблокировали применение норм новой миграционной политики.
 
Новые правила подразумевают, что мигранты из Гондураса, Гватемалы и других стран региона не смогут рассчитывать на убежище в США до тех пор, пока не обратятся за ним к властям Мексики и не получат от них отказ.
 
При этом ограничения не распространяются на иностранцев, доставленных в США против их воли.
 
Агентство подчеркнуло, что это решение позволяет отказать в убежище практически всем мигрантам, прибывающим в США из Африки, Азии и Южной Америки из-за бедности и насилия на родине.
 
Американский лидер назвал решение суда "большой победой". 
 
Ранее сообщалось, что в США больше иммигрантов, чем в любой другой стране мира.

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Теги: США, убежище, Верховный Суд, Трамп, мигранты, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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