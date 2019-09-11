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На митинге в Барселоне сожгли флаг Испании

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На демонстрацию под девизом Цель - независимость вышли около 600 тысяч сторонников отделения Каталонии.
В Барселоне прошел многотысячный митинг
В Барселоне прошел многотысячный митинг
 
В Барселоне около 600 тысяч человек вышли на митинг за отделение от Испании, отметив таким образом Национальный день Каталонии. Об этом 11 сентября сообщила газета El Peri'odico.
 
Отмечается, что у парламента Каталонии участники демонстрации под девизом Цель - независимость сожгли флаг Испании.
 
Также неизвестные в капюшонах попытались повалить полицейское ограждение, некоторые из них бросали дымовые шашки и банки в сторону сотрудников правоохранительных органов. 
 
 
 
Напомним, 1 октября 2017 года в Каталонии прошло голосование о выходе из состава Испании.
 
Мадрид изначально называл этот референдум нелегитимным и отказывался признавать его результаты. 27 октября того же года парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики.
 
В ответ власти страны задействовали 155-ю статью конституции, которая ранее никогда не применялась и позволила ограничить самоуправление региона.

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Теги: митинг, Испания, Барселона, фото, флаг, Каталония, демонстрация
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Источник: korrespondent.net

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