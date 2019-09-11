На митинге в Барселоне сожгли флаг Испании

На демонстрацию под девизом Цель - независимость вышли около 600 тысяч сторонников отделения Каталонии.

В Барселоне около 600 тысяч человек вышли на митинг за отделение от Испании, отметив таким образом Национальный день Каталонии. Об этом 11 сентября сообщила газета El Peri'odico

Отмечается, что у парламента Каталонии участники демонстрации под девизом Цель - независимость сожгли флаг Испании.

Также неизвестные в капюшонах попытались повалить полицейское ограждение, некоторые из них бросали дымовые шашки и банки в сторону сотрудников правоохранительных органов.

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