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Буревестник будет готов до 2025 года - разведка США

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Россия разрабатывает ракету с ядерным двигателем, чтобы обойти противоракетную систему США. Уже были испытания, но пока только неудачные.
Буревестник закончат до 2025 года
Буревестник закончат до 2025 года
(архивное фото)

Россия ввела ускоренный график, чтобы закончить разработку и строительство ракеты с ядерным двигателем и "неограниченной дальностью поражения" в ближайшие шесть лет. Об этом со ссылкой на разведку США сообщает CNBC в четверг, 12 сентября.

Ускоренный график введен даже после нескольких неудачных испытаний, включая недавний инцидент под Архангельском, говорят в американской разведке.

"Испытания, по-видимому, показали, что ядро крылатой ракеты с ядерным двигателем не удалось запустить, и, следовательно, она не смогла выполнить "неограниченный" полет, которым похвалялся Путин", - пишет CNBC.

Несмотря на все неудачи, Владимир Путин, по мнению экспертов по нацбезопасности США, будет инвестировать в создание этого оружия.

"Личная дружба Трампа с Путиным не заменяет договоры, которые сдерживали ядерные державы. Что бы ни говорили оба лидера, военные тратят миллиарды на новое оружие, нацеленное друг на друга", - сказал Джеффри Льюис, эксперт по ЯО в Институте международных исследований Мидлбери в Монтерее.

Ранее Путин заявил, что Россия произведет запрещенные прежде ракеты.

"Летающий Чернобыль". Какая ракета взорвалась в РФ

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Теги: Россия, Путин, ракета, разведка
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
BROKER666    12.09.2019, 08:23
Оценка:  +1
BROKER666
а сколько их ещё рванёт на территории каганата прежде чем её создадут, то превратят архангельскую обл. в ядерный пепел
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