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На Кипре прогремели взрывы на военных складах

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ЧП произошло на складах боеприпасов на территории непризнанного государства "Турецкая республика Северного Кипра".
В результате взрывов пострадали несколько человек
В результате взрывов пострадали несколько человек
AP
На севере Кипра в районе Кириния в четверг, 12 сентября, произошли взрывы после пожара на складе боеприпасов, сообщает турецкое агентство Anadolu.
 
 
"Пожар вспыхнул на арсенале на территории зоны размещения военных объектов, произошло подряд несколько взрывов в восточной части Киринии", - сообщил министр иностранных дел непризнанного государства "Турецкая республика Северного Кипра" Кудрет Озерсай в Facebook.
 
По его словам, в результате инцидента несколько человек получили ранения осколками стекла, погибших нет.
 
Взрывы прогремели ночью, к утру пожар локализовали, сообщает Минобороны Турции.
 
Пожар на артиллерийском складе в военной зоне в Гирне (Киринии) локализован. Устанавливаются причины первого взрыва, прогремевшего в 01:30 12 сентября", - говорится в сообщении.
 
В качестве меры предосторожности власти эвакуировали людей, проживающих в районе места происшествия. 
 
Напомним, накануне прогремели взрывы на военных складах в Калиновек Винницкой области. Местные жители сообщают о четырех взрывах и пожаре. В Минобороны зафиксировали шесть взрывов. По данным военных, горела сухая трава возле складов. Пожар потушили через два часа.
 

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Теги: боеприпасы, взрыв, склад, Кипр, военная база
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Источник: korrespondent.net

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