В Канаде в аэропорту столкнулись самолет Трюдо и автобус

Автобус задел крыло самолета, оставив на нем заметный след. Никто не пострадал, но пока неизвестно, понадобится ли самолету ремонт.

На аэродроме автобус въехал в самолет Либеральной партии Канады, на котором Джастин Трюдо будет путешествовать во время избирательной кампании. Об этом сообщает CBC News в четверг, 12 сентября.

Инцидент произошел в аэропорту Виктории, столице провинции Британская Колумбия, куда Трюдо вместе с членами избирательного штаба и журналистами прилетел в первый день избирательной кампании для ведения агитации.

Автобус для представителей СМИ, который стоял на аэродроме, во время отъезда задел крыло самолета, оставив на нем заметную царапину. Во время столкновения никто не пострадал, но пока неясно, потребует ли самолет ремонта.

По словам руководителя избирательного штаба Либеральной партии, немедленных изменений в планах премьер-министра не будет, впрочем профессиональная оценка повреждений обязательно будет проведена.

Напомним, что ранее канадец почти год скрывал от семьи выигрыш в лотерею.

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