В Твери священники с воздуха вылили 70 л святой воды, чтоб спасти город от пьянства

Необычный способ придумали священники РПЦ, чтоб спасти Тверь от блуда и пьянства.

В российской Твери священники РПЦ вылили из самолета 70 литров святой воды для того, чтоб спасти жителей города от пьянства и блуда. Об этом сообщает портал tvernews.

Читай также: Россия - театр абсурда: крестным ходом прошли пионеры

Сделали это 11 сентября в День трезвости. Инициаторами стали митрополит Тверской и Кашинский Савва вместе с еще одним представителем церкви Александром (Горячевым).

Сообщается, что на борту самолета была также семейная пара, в которой муж “чудесным способом исцелился от пьянства”.

Святую воду лили “особым способом”, читали молебен. В общем, вылили 70 литров священной воды.

В чем смех? В том, что мы пытаемся помочь людям избавиться от болезней? В том, что мы пропагандируем - перестаньте употреблять алкоголь, наркотики, перестаньте блудить - это вызывает смех? Пускай смеются - а мы будем свое дело делать, - прокомментировал инициативу отец Александр.

Читай также: МЧСников в РФ привлекают к молебнам о ниспослании дождя

Напомним, в России провели крестный ход против ДТП. Мероприятие состоялось на опасном участке трассы в Краснодаре.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram