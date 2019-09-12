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В Твери священники с воздуха вылили 70 л святой воды, чтоб спасти город от пьянства

Комментариев: 3
Необычный способ придумали священники РПЦ, чтоб спасти Тверь от блуда и пьянства.
Тверь лечили от пьянства
Тверь лечили от пьянства
скриншот

В российской Твери священники РПЦ вылили из самолета 70 литров святой воды для того, чтоб спасти жителей города от пьянства и блуда. Об этом сообщает портал tvernews.

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Сделали это 11 сентября в День трезвости. Инициаторами стали митрополит Тверской и Кашинский Савва вместе с еще одним представителем церкви Александром (Горячевым).

Сообщается, что на борту самолета была также семейная пара, в которой муж “чудесным способом исцелился от пьянства”.

Святую воду лили “особым способом”, читали молебен. В общем, вылили 70 литров священной воды.

В чем смех? В том, что мы пытаемся помочь людям избавиться от болезней? В том, что мы пропагандируем - перестаньте употреблять алкоголь, наркотики, перестаньте блудить - это вызывает смех? Пускай смеются - а мы будем свое дело делать, - прокомментировал инициативу отец Александр.

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Напомним, в России провели крестный ход против ДТП. Мероприятие состоялось на опасном участке трассы в Краснодаре.

 

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Теги: священники, Тверь, пьянство, святая вода
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Комментариев (3)
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VSHIVANKA    12.09.2019, 12:50
Оценка:  -2
VSHIVANKA
ТО ЖЕ САМОЕ НУЖНО СДЕЛАТЬ СО ВСЕЙ ЩЕНЕВМЕРЛОВКОЙ , А ПОСЛЕ ЕЩЁ И ХЛОРКОЙ ЗАСЫПАТЬ , ЧТОБЫ ОТ НИХ ПО МИРУ НЕ ШЛИ ВСЯКИЕ СРЕДНЕВЕКОВЫЕ БОЛЕЗНИ , О КОТОРЫХ В ЦИВИЛИЗОВАННЫХ СТРАНАХ УЖЕ ЗАБЫЛИ.....
Coюзник    12.09.2019, 12:39
Оценка:  0
Coюзник
Это ж сколько надо было выпить чтобы придумать такое????
Coюзник    12.09.2019, 12:57
Оценка:  0
Coюзник
Могли бы освятить какой нубудь спорт комплекс (новый) ... или провести благотворительный марафон под патронатом церкви ....
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