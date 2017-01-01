По всей России проходят массовые обыски у соратников Навального

Одновременно проходит около 150 обысков более чем в 40 городах по всей стране.

В четверг, 12 сентября, Следственный комитет России проводит обыски у сторонников оппозиционера Алексея Навального, а также в штабах его Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). Об этом сообщают российские СМИ и страница самого Навального в Facebook.

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По имеющейся на текущий момент информации, обыски проходят в 41 городе, следователи обыскивают 150 объектов. Как утверждает глава правозащитной организации “Агора“ Павел Чиков, обыски проходят не только в в штабах Навального, но также на дому у сотрудников ФБК и активистов организации “Голос“.

Обыски проводятся на основании постановлений Басманного суда Москвы от 4 сентября, утверждает Навальный на своей странице в Фейсбук. При этом указывается, что формальным основанием для проведения обысков является ходатайство следователя Габдулина в рамках дела по ст. 174 УК без потерпевших и состава преступления. По словам Навального, вероятной причиной массовых обысков является акция “Умное голосование“, в рамках которого людям предлагалось на каждом округе голосовать за одного конкретного кандидата, не являющегося выдвиженцем от власти.

После обысков на дому сотрудников штаба и фонда Навального увозят на допросы в Следственный комитет.

В екатеринбургском штабе ФБК сейчас вот так. Наш корреспондент рассказывает, что следователь СКР при поддержке СОБР пришел в офис с ключом (!).Силовики самостоятельно открыли офис и начали оперативные мероприятия. По словам активистов ФБК, в офисе нет никого из сотрудников штаба pic.twitter.com/MgvPjTp1zi — Новости от 66.RU. Здесь все всё понимают (@66ru) 12 сентября 2019 г.

Напомним, на этих выходных в России прошел единый день голосования. В 85 регионах выбирали местную власть.

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