Нетаньяху заговорил о военной операции в Газе
После заявление о намерении аннексировать Иорданскую долину, Нетаньяху заявил о планах широкомасштабной операции в секторе Газа.
Израилю придется провести военную операцию в секторе Газа, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в четверг, 12 сентября, сообщает Едиот Ахронот.
"Кажется, у нас не будет другого выбора кроме, как начать широкомасштабную операцию в секторе Газа", - сказал он.
При этом он упомянул возможность "свержения режима ХАМАС" в этом анклаве.
"Военная операция будет, но я начну ее, когда мы будем готовы и ни минутой раньше", - добавил Нетаньяху.
Ранее Нетаньяху заявил, что аннексирует Иорданскую долину, если победит на предстоящих парламентских выборах 17 сентября.
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