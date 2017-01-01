Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Нетаньяху заговорил о военной операции в Газе

Комментариев: 0
После заявление о намерении аннексировать Иорданскую долину, Нетаньяху заявил о планах широкомасштабной операции в секторе Газа.
Военная операция в секторе Газа будет, пообещал Нетаньяху
Военная операция в секторе Газа будет, пообещал Нетаньяху

Израилю придется провести военную операцию в секторе Газа, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в четверг, 12 сентября, сообщает Едиот Ахронот.

"Кажется, у нас не будет другого выбора кроме, как начать широкомасштабную операцию в секторе Газа", - сказал он.

При этом он упомянул возможность "свержения режима ХАМАС" в этом анклаве.

"Военная операция будет, но я начну ее, когда мы будем готовы и ни минутой раньше", - добавил Нетаньяху.

Ранее Нетаньяху заявил, что аннексирует Иорданскую долину, если победит на предстоящих парламентских выборах 17 сентября.
 
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Израиль, сектор Газа, Палестина, Нетаньяху
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь