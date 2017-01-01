В Финляндии 12 солдат пострадали из-за ДТП с оленем

Олень спровоцировал ДТП с бронетехникой в Финляндии. В результате столкновения в больницу попали 12 бойцов.

Во время военных учений в финской Лапландии произошло необычное ДТП - столкновение бронированных автомобилей из-за выскочившего на дорогу оленя. Об этом сообщает AFP.

Инцидент произошел 10 сентября. Один из бронетранспортеров съехал в сторону, пытаясь избежать столкновения с оленем, однако столкнулся с другим бронетранспортером. В двух бронемашинах ехали 28 военных. В результате столкновения в больницу попали 12 из них.

11 сентября пять резервистов оставались под наблюдением в больнице, в то время как остальные солдаты вернулись к своим обязанностям и продолжили учения.

Финская Лапландия является домом для 340 тысяч оленей, и животные представляют реальную опасность, поскольку они, как правило, не боятся автомобилей. Олени особенно склонны бегать по дорогам, когда пытаются избежать туч комаров, которые спускаются на леса региона в конце лета.

Напомним, в США самолет столкнулся с двумя оленями. Самолет получил серьезные повреждения, олени погибли.

За 20 лет северных оленей стало в два раза меньше

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