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В МИД РФ заявили о риске ядерной войны

Комментариев: 2
Такую ситуацию замглавы российского ведомства объяснил тем, что действия "коллег на Западе становятся более эмоциональными, временами весьма агрессивными".
В МИД РФ заявили о риске ядерной войны
В МИД РФ заявили о риске ядерной войны
РИА Новости

В МИД РФ считают, что ситуация в сфере стратегической стабильности ухудшается, существует риск начала ядерной войны. Соответствующее заявление сделал замглавы ведомства Сергей Рябков, передает Интерфакс в четверг, 12 сентября.

Рябков утверждает, что риск ядерной войны существует "даже в ситуации отсутствия у сторон намерения развязывать ядерный конфликт". Замминистр ссылается на негативную динамику, которая якобы проявляется в последний год, когда действия российских "коллег на Западе становятся более эмоциональными, временами весьма агрессивными".

"Они (западные страны - ред.) избегают обсуждения назревших вопросов по существу, блокируют работу диалоговых каналов, продолжают расшатывать архитектуру контроля над вооружениями", - заявил Рябков.

Рябков уверяет, что Россия готова к возобновлению полноценных переговоров с США по стратегической стабильности.

"Наша позиция хорошо известна. Мы выступаем за возобновление полноценных переговоров об обеспечении стратегической стабильности и международной безопасности и рассчитываем на ответную готовность наших заокеанских коллег к серьезному заинтересованному диалогу", - утверждает Рябков.

Ранее Путин заявил, что Россия произведет запрещенные прежде ракеты.

Позже разведка США выяснила, что российская ракета с ядерным двигателем Буревестник будет готова до 2025 года.

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Теги: Россия, война, МИД РФ, ядерное оружие, ядерная угроза
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Хитрый-Лис    12.09.2019, 14:32
Оценка:  0
Хитрый-Лис
Пророчеством Ванги почему не подкреплено сие высказывание?
secretspy88    12.09.2019, 14:17
Оценка:  +1
secretspy88
нагинают навальнят, и чтобы люди поменьше об этом слушали - решили затмить эфир более крутой темой... ядерной войной... Старая схема..
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