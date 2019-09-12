В Италии при загадочных обстоятельствах умер украинец

Родные подозревают, что это не была естественная смерть.

В Италии при загадочных обстоятельствах умер молодой украинец. По заключениям экспертов, мужчина умер естественной смерть, но родные не верят.

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Детали происшествия сообщила Леся Барабаш, родная тетя погибшего Петра Наконечного, на своей странице в Facebook.

По словам женщины, тело ее племянника уже доставили в Украину для похорон. Между тем, тело мужчины в ужасном состоянии. Родные подозревают, что его могли убить.

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Известно, что мужчина умер 7 сентября в городе Pollena Trocchia (зона Неаполя, - рад.). Родные до сих пор не оставляют надежд найти каких-то свидетелей того, чтоб произошло в тот злополучный день и почему на теле покойного мужчины столько следов насильственной смерти.

Напомним, в Польше убили гражданку Украины. В польском городе Сохачев убита 26-летняя жительница Львовской области. К преступлению причастен украинец.

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