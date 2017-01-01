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В Африке крупная авария на железной дороге: десятки жертв

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В Демократической Республики Конго сошел с рельсов поезд, известно по крайней мере о полсотне погибших.
Подробностей аварии пока нет
Подробностей аварии пока нет
Focus.ua

На юге Демократической Республики Конго в четверг, 12 сентября, сошел с рельсов поезд, в результате чего погибли по меньшей мере 50 человек, сообщает агентство Reuters со ссылкой на министра гуманитарных операций и национальной солидарности Стива Мбикайи Мабулуки.

По его словам, инцидент произошел рано утром. Другой информации об аварии пока нет.

"От имени правительства я приношу свои соболезнования семьям погибших", - сказал Мбикайи Мабулуки.

Накануне сообщалось, что в американском штате Иллинойс товарный поезд сошел с рельсов и загорелся. Никто не пострадал.

 

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Теги: Поезд, авария, железная дорога, ДР Конго
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Источник: korrespondent.net

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