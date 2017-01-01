В Словакии задержали украинца, разыскиваемого Интерполом

Правоохранители установили, что на мужчину выписан ордер на задержание в Румынии. Его отправили в СИЗО.

Гражданин Украины, которого разыскивал Интерпол, был задержан на пограничном переходе Вишне Немецкое, который граничит с украинским пунктом пропуска Ужгород. Об этом сообщает Мукачево.net в четверг, 12 сентября.

Отмечается, что задержание произошло 9 сентября. По словам пресс-секретаря управления пограничной и иностранной полиции города Собранце Агнессы Коперницкой, украинец прибыл на пограничный пункт пропуска в понедельник незадолго до полуночи. Правоохранители обнаружили, что мужчина в розыске, и он включен в базу Интерпола.

"Полиция также установила, что на мужчину выписан ордер на задержание в Румынии", – добавила Коперницкая.

Пограничники проконсультировались с местной прокуратурой, после чего украинца отправили в СИЗО в городе Кошице.

Ранее словацкие пограничники обнаружили малый летательный аппарат в районе города Собранце и задержали его пилота-украинца. Мотопаратрайк был оборудован для незаконного перемещения товаров.

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