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В Словакии задержали украинца, разыскиваемого Интерполом

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Правоохранители установили, что на мужчину выписан ордер на задержание в Румынии. Его отправили в СИЗО.
Задержание украинца произошло на пограничном переходе Вишне Немецкое
Задержание украинца произошло на пограничном переходе Вишне Немецкое
Webnoviny.sk

Гражданин Украины, которого разыскивал Интерпол, был задержан на пограничном переходе Вишне Немецкое, который граничит с украинским пунктом пропуска Ужгород. Об этом сообщает Мукачево.net в четверг, 12 сентября.

Отмечается, что задержание произошло 9 сентября. По словам пресс-секретаря управления пограничной и иностранной полиции города Собранце Агнессы Коперницкой, украинец прибыл на пограничный пункт пропуска в понедельник незадолго до полуночи. Правоохранители обнаружили, что мужчина в розыске, и он включен в базу Интерпола.

"Полиция также установила, что на мужчину выписан ордер на задержание в Румынии", – добавила Коперницкая.

Пограничники проконсультировались с местной прокуратурой, после чего украинца отправили в СИЗО в городе Кошице.

Ранее словацкие пограничники обнаружили малый летательный аппарат в районе города Собранце и задержали его пилота-украинца. Мотопаратрайк был оборудован для незаконного перемещения товаров.

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Теги: Украина, Интерпол, граница, Словакия, украинец, задержание, пограничники, Кошице
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Источник: korrespondent.net

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