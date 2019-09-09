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В Норвегии неизвестная болезнь убивает собак

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Норвежских собак одолевает неизвестная болезнь. Заболевание распространяется очень быстро, уже погибли 25 животных.
Минздрав призывает владельцев животных отказаться от публичных мероприятий
Минздрав призывает владельцев животных отказаться от публичных мероприятий
Getty Images

В Норвегии за прошлую неделю неизвестной болезнью заразились более сотни собак, передает The Local.

Высокий уровень заражения зарегистрирован в Осло.

Сотрудники Ветеринарного института определили следующие симптомы: кровавая диарея, рвота и утомление. Они просят не путать данную болезнь с другими, так как симптомы у многих заболеваний схожи.

Отмечается, что заболевание распространяется очень быстро, уже погибли 25 собак Вскрытие показало, что у всех собак была кишечная инфекция, а так же повышен уровень двух бактерий: Clostridium perfingens и Providencia alcalifaciens.

Минздрав призывает владельцев животных отказаться от публичных мероприятий. Дополнительно сообщается, что нет поводов беспокоиться о заражении болезнью людьми.

Напомним, в Николаеве из-за бешеной собаки ввели карантин. Животное покусало по меньшей мере 12 человек. Из-за этого в округе отлавливают для проверки других бродячих собак.

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Теги: животные, собака, заболевание, болезнь, собаки, Норвегия, домашние животные
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Источник: korrespondent.net

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