В Кремле удивлены, что мир не приветствовал освобождение переданных России лиц

В МИД РФ отсутствие реакции мирового сообщества назвали проявлением двойных стандартов.

В российском МИДе удивлены тем, что мировое сообщество не поприветствовало выдачу Украиной 35 человек в рамках обмена. Об этом сегодня на брифинге в Москве заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишут российские СМИ.

Читай также: Медведчук мог помешать возвращению пленных украинцев – адвокат Полозов

Представитель российской дипломатии отметила, что мир очень бурно отреагировал на состоявшийся обмен, но радость вызвало только освобождение тех лиц, которые были переданы Украине. В то же время людей из российского списка, переданных в обмен, в мире никто не приветствовал.

Мы удивлены, что в этих заявлениях приветствуется только освобождение и возвращение в Украину ее граждан, в которых так сопереживали на Западе. Лица же из российского списка, которые удерживались Киевом, и наконец смогли воссоединиться со своими семьями в результате взаимного гуманитарного шага, никакого ни сочувствия, ни какой-либо другой эмоциональной реакции не вызвали и не удостоились, как будто это люди совершенно иного сорта, - сказала Захарова.

По ее мнению, это ничто иное как проявление двойных стандартов.

Напомним, Владимир Зеленский встретился с освобожденными моряками и их родными. Встреча прошла в парке Мариинского дворца.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.