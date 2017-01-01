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Трамп разморозил деньги, предназначенные на военную помощь для Украины — СМИ

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Информация пока не имеет официального подтверждения, но источником якобы выступили два американских сенатора.
Белый дом - резиденция президента США
Белый дом - резиденция президента США
wikipedia.org

Администрация президента США согласилась разблокировать средства военной помощи для Украины. Об этом сообщает со ссылкой на двух сенаторов журналист американского издания “Defense News“ Джо Гулд в своем Twitter.

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По словам репортера, изначально информацию сообщила сенатор Линдси Грэм, выступавшая на заседании комитета Сената по ассигнованиям. Позже эти сведения якобы подтвердил сенатор Дик Дурбин, заявивший, что решение о финансировании было принято еще вчера.

Напомним, Дональд Трамп заморозил 250 млн долл. военной поддержки Украине. Однако в Конгрессе заявили, что смогут предоставить военную помощь Украине вопреки Трампу.

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Теги: США, Трамп, помощь Украине
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