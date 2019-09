Трамп разморозил деньги, предназначенные на военную помощь для Украины — СМИ

Администрация президента США согласилась разблокировать средства военной помощи для Украины. Об этом сообщает со ссылкой на двух сенаторов журналист американского издания “Defense News“ Джо Гулд в своем Twitter.

Читай также: Меркель больше не считает США “автоматическим защитником“ Европы

По словам репортера, изначально информацию сообщила сенатор Линдси Грэм, выступавшая на заседании комитета Сената по ассигнованиям. Позже эти сведения якобы подтвердил сенатор Дик Дурбин, заявивший, что решение о финансировании было принято еще вчера.

BREAKING @LindseyGrahamSC just said Trump admin agreed today to release $ for Ukraine's defensive weapons. Didn't elaborate. Comments came during Senate Appropriations Committee markup of defense bill.