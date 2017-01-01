Комитет Конгресса проголосовал за импичмент Трампа

Комитет одобрил резолюцию о рамках расследования по возможному объявлению импичмента президенту Дональду Трампу.



Юридический комитет палаты представителей конгресса США одобрил принятие резолюции, которая предусматривает условия для импичмента президента страны Донольда Трампа, сообщает Юридический комитет палаты представителей конгресса США одобрил принятие резолюции, которая предусматривает условия для импичмента президента страны Донольда Трампа, сообщает Reuters

Против меры единогласно выступили республиканцы.

Решение позволит комитету назначать слушания в рамках процедуры импичмента, подвергнуть свидетелей более агрессивному допросу и ускорить темпы расследования, которое может привести к обвинениям и последующему импичменту Трампа в конце года.





Ранее сообщалось, что Напомним, в июле Палата представителей заблокировала рассмотрение резолюции об импичменте президента Трампа.Ранее сообщалось, что рейтинг Трампа снизился с 44% поддержки до 38%. Американцы опасаются увеличения цен, которое может быть вызвано торговой войной с Китаем.

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