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Комитет Конгресса проголосовал за импичмент Трампа

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Комитет одобрил резолюцию о рамках расследования по возможному объявлению импичмента президенту Дональду Трампу.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп

Юридический комитет палаты представителей конгресса США одобрил принятие резолюции, которая предусматривает условия для импичмента президента страны Донольда Трампа, сообщает  Reuters
 
Против меры единогласно выступили республиканцы.
 
Решение позволит комитету назначать слушания в рамках процедуры импичмента, подвергнуть свидетелей более агрессивному допросу и ускорить темпы расследования, которое может привести к обвинениям и последующему импичменту Трампа в конце года.
 
Напомним, в июле Палата представителей заблокировала рассмотрение резолюции об импичменте президента Трампа.

Ранее сообщалось, что рейтинг Трампа снизился с 44% поддержки до 38%. Американцы опасаются увеличения цен, которое может быть вызвано торговой войной с Китаем.

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Теги: Импичмент Президента, Трамп, Дональд Трамп, импичмент
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Источник: korrespondent.net

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