В Беларуси двухлетняя девочка случайно убила мать

Двухлетняя дочь случайно нажала на кнопку поднятия стеклоподъемника, когда мать потянулась к ней, чтобы достать из машины.



Двухлетняя девочка случайно задушила мать, которая пыталась достать ее из салона автомобиля через окно, сообщает Двухлетняя девочка случайно задушила мать, которая пыталась достать ее из салона автомобиля через окно, сообщает Sputnik Беларусь

Отмечается, что 31 августа молодая семья с ребенком приехала в гости в деревню Старое Село. По версии следствия, 21-летняя женщина, у которой в этот день был день рождения, потянулась к дочери через окно. В этот момент девочка, вероятнее всего, неосознанно нажала кнопку стеклоподъемника, механизм зажал шею женщину, и она оказалась в ловушке.

Муж белоруски обнаружил ее тем же днем без сознания. Он разбил стекло автомобиля и вызвал скорую помощь. Женщину доставили в больницу в тяжелом состоянии и диагностировали асфиксию. Спустя неделю она скончалась.

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