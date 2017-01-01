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Трамп готов к временной торговой сделке с Китаем

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Американский лидер не исключает заключения временной торговой сделки с руководством Китайской народной республики.
Американский президент Дональд Трамп
Американский президент Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп готов рассмотреть временную торговую сделку с Китаем, но желает обширных договоренностей, сообщает Reuters.
 
По его словам, ему бы больше хотелось добиться полной сделки.
 
При этом Трамп отметил, что не против рассмотреть временные договоренности, которые помогли бы разрядить обстановку в торговой войне между США и Китаем, а также снять взаимные ввозные пошлины.
 
"Белый дом может рассмотреть такую возможность", - сказал американский лидер.

В Китае заявили о резком снижении торговли с США
 
Ранее сообщалось, что Китай решил снять дополнительные пошлины в 25% на 16 категорий товаров из США и Канады с 17 сентября.

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Теги: США, Китай, Трамп, Дональд Трамп, Торговая война
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Источник: korrespondent.net

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