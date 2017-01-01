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Ким Чен Ын и Трамп договариваются о новой встрече

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Американский президент Дональд Трамп анонсировал четвертую встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.
Дональд Трамп планирует встречу с Ким Чен Ыном
Дональд Трамп планирует встречу с Ким Чен Ыном


Президент США Дональд Трамп не исключил новой встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном до конца 2019 года, сообщает Reuters.

Журналисты поинтересовались у главы США, встретится ли он с северокорейским лидером в этом году. На это Трамп отметил, что они хотят встретиться с Ким Чен Ыном и, возможно, это произойдет.

Трамп отметил хороший внешний вид Ким Чен Ына

Напомним, 30 июня между Трампом и Ким Чен Ыном состоялась третья встреча. Лидеры двух государств встретились на демаркационной линии между Южной и Северной Кореей.

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Теги: США, КНДР, Дональд Трамп, Ким Чен Ын
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Источник: korrespondent.net

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