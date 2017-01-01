Мадуро не приедет на сессию Генассамблеи ООН

Венесуэльский лидер передаст генсекретарю ООН петицию против Трампа, которую подписали миллионы.



Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил, что в нынешнем году на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке страну вместо него будут представлять вице-президент Делси Родригес и министр иностранных дел Хорхе Арреаса.

Венесуэльский лидер отметил, что Родригес передаст генеральному секретарю ООН послание, подписанное 12 млн венесуэльцев, с требованием прекратить санкции, введенные США против Венесуэлы.





Напомним, Венесуэла на протяжении последних лет "Подавляющее большинство представителей венесуэльского народа говорит: нет блокаде, нет санкциям. В этом году я остаюсь с вами и буду работать в Венесуэле над ее безопасностью и спокойствием", - сказал Мадуро, выступая перед молодежным крылом правящей партии.Напомним, Венесуэла на протяжении последних лет переживает экономический кризис . Согласно оценкам ООН, страну покинули уже более четырех миллионов человек

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