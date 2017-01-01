Мадуро не приедет на сессию Генассамблеи ООН
Венесуэльский лидер передаст генсекретарю ООН петицию против Трампа, которую подписали миллионы.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил, что в нынешнем году на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке страну вместо него будут представлять вице-президент Делси Родригес и министр иностранных дел Хорхе Арреаса.
Венесуэльский лидер отметил, что Родригес передаст генеральному секретарю ООН послание, подписанное 12 млн венесуэльцев, с требованием прекратить санкции, введенные США против Венесуэлы.
"Подавляющее большинство представителей венесуэльского народа говорит: нет блокаде, нет санкциям. В этом году я остаюсь с вами и буду работать в Венесуэле над ее безопасностью и спокойствием", - сказал Мадуро, выступая перед молодежным крылом правящей партии.
Напомним, Венесуэла на протяжении последних лет переживает экономический кризис. Согласно оценкам ООН, страну покинули уже более четырех миллионов человек.
Напомним, Венесуэла на протяжении последних лет переживает экономический кризис. Согласно оценкам ООН, страну покинули уже более четырех миллионов человек.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент