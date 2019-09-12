Сноуден назвал условия для возвращения в США

Экс-сотрудник АНБ мог бы вернуться в Соединенные Штаты только при гарантии объективного рассмотрения его дела в суде.



Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден в интервью Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден в интервью National Public Radio заявил, что мог бы вернуться на родину и предстать там перед судом только в случае объективного и справедливого рассмотрения его дела.

По словам экс-сотрудника АНБ, присяжные должны были бы получить возможность узнать от него о причинах передачи засекреченной информации, а также ознакомиться с соответствующими материалами.

Сноуден отметил, что справедливый судебный процесс по делу о разглашении информации невозможен, если присяжные не могут оценить, насколько правильным было решение передать ее третьим лицам.

По словам экс-сотрудника АНБ, возвращение в США лишь для того, чтобы ему вынесли приговор, подало бы неправильный пример людям, которые тоже хотели бы разгласить данные о совершенных властями нарушениях.





США отключили рассекреченную Сноуденом систему слежки Сноуден также заявил, что спецслужбы РФ предлагали ему сотрудничество, однако он отказался. По его словам, он уничтожил доступ ко всей засекреченной информации еще до того, как прибыть в Россию.

Напомним, в 2013 году Сноуден разгласил информацию о методах слежки американских спецслужб за гражданами, а также сообщил о прослушке телефонов мировых лидеров. После он вылетел в Гонконг, а оттуда в Москву, где получил убежище. В январе 2017 года Сноудену продлили на три года срок вида на жительство в России

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