Сноуден назвал условия для возвращения в США
Экс-сотрудник АНБ мог бы вернуться в Соединенные Штаты только при гарантии объективного рассмотрения его дела в суде.
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден в интервью National Public Radio заявил, что мог бы вернуться на родину и предстать там перед судом только в случае объективного и справедливого рассмотрения его дела.
По словам экс-сотрудника АНБ, присяжные должны были бы получить возможность узнать от него о причинах передачи засекреченной информации, а также ознакомиться с соответствующими материалами.
Сноуден отметил, что справедливый судебный процесс по делу о разглашении информации невозможен, если присяжные не могут оценить, насколько правильным было решение передать ее третьим лицам.
По словам экс-сотрудника АНБ, возвращение в США лишь для того, чтобы ему вынесли приговор, подало бы неправильный пример людям, которые тоже хотели бы разгласить данные о совершенных властями нарушениях.
Сноуден также заявил, что спецслужбы РФ предлагали ему сотрудничество, однако он отказался. По его словам, он уничтожил доступ ко всей засекреченной информации еще до того, как прибыть в Россию.
США отключили рассекреченную Сноуденом систему слежки
США отключили рассекреченную Сноуденом систему слежки
Напомним, в 2013 году Сноуден разгласил информацию о методах слежки американских спецслужб за гражданами, а также сообщил о прослушке телефонов мировых лидеров. После он вылетел в Гонконг, а оттуда в Москву, где получил убежище. В январе 2017 года Сноудену продлили на три года срок вида на жительство в России.
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