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США выделят Багамам четыре млн долларов на восстановление после урагана

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Деньги пойдут на поддержку строительства временных укрытий, закупку медикаментов и еды, а также оказание психологической помощи.
Последствия урагана Дориан на Багамских островах
Последствия урагана Дориан на Багамских островах

США выделят финансовую помощь Багамским островам в размере около 4 млн долларов на возмещение ущерба от последствий урагана Дориан и оказание гуманитарной поддержки жителям, сообщает пресс-служба Белого дома.
 
Средства пойдут на возведение временных укрытий, медикаменты, продовольствие, воду, оказание психологической помощи пострадавшим. Кроме того, часть выделенных средств будет направлено на восстановление логистики и телекоммуникаций островов.
 
Ранее сообщалось, что число погибших на Багамских островах в результате урагана Дориан увеличилось до 50 человек. Число жертв может возрасти, так как пропавшими без вести числятся 2,5 тысячи человек.

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Теги: США, ураган, Багамские острова, Финансовая помощь
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Источник: korrespondent.net

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