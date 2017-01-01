США выделят Багамам четыре млн долларов на восстановление после урагана

Деньги пойдут на поддержку строительства временных укрытий, закупку медикаментов и еды, а также оказание психологической помощи.



США выделят финансовую помощь Багамским островам в размере около 4 млн долларов на возмещение ущерба от последствий урагана Дориан и оказание гуманитарной поддержки жителям, сообщает пресс-служба Белого дома.



Средства пойдут на возведение временных укрытий, медикаменты, продовольствие, воду, оказание психологической помощи пострадавшим. Кроме того, часть выделенных средств будет направлено на восстановление логистики и телекоммуникаций островов.



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